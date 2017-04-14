BM raportörlerinden referandum öncesi uyarı

Birleşmiş Milletler insan hakları raportörleri, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkilerinin genişletilmesine karşı uyarıda bulundu.

BM'nin dört insan hakları raportörü tarafından perşembe günü Cenevre'de yapılan açıklamada, anayasa değişikliği aracılığıyla Cumhurbaşkanının yetkilerinin genişletilmesinin 'Türkiye'de insan hakları ihlallerine yol açacağına' dikkat çekildi.

BM raportörleri, "Erdoğan'ın arzu ettiği başkanlık sistemi sayesinde elde edeceği yetkiler arasında acil durumlarda hangi önlemlerin alınacağını Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kendisinin belirleme yetkisinin de yer aldığına dikkat çektiler.

Raportörlerin açıklamasında, "Temmuz 2016'dan bu yana keyfi ve geniş kapsamlı KHK'lar göz önünde bulundurulduğunda, bu şekilde kullanılan yetkilerin, hâlihazırda insanların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına zarar veren ihlalleri daha da arttıracağı endişesini taşıyoruz” denildi.

"Başkanlık sistemini tartışma şansı yok edildi”

BM yetkilileri, Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ağır insan hakları ihlallerine bahane edildiğine dikkat çekerek, 134 bine yakın kamu görevlisinin denetim, tazminat ve itiraz hakkı tanınmadan ihraç edilmelerinin haklı gösterilecek bir yanı olmadığını vurguladı.

Türkiye'de darbe girişimi sonrası binin üzerinde okulun ve 15 üniversitenin kapatıldığına dikkat çekilen açıklamada işten çıkarılan ve tutuklanan gazeteciler nedeniyle başkanlık sistemine yönelik tartışma yürütme şansının yok edildiğine vurgu yapıldı.