-BM, Pakistan için 357 milyon $ istedi İSLAMABAD (A.A) - 19.09.2011 - Birleşmiş Milletler, Pakistan'da selden etkilenen milyonlarca insana yardım etmek için 357 milyon ABD doları tutarında yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı. BM yetkilileri, mali yardımın yağışlardan en çok etkilenen Sindh ve Belicustan bölgelerindeki 5,4 milyon insana yardım etmek için kullanılacağını söyledi. Pakistan'da son bir yıl içinde meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı sellerde, yüz binlerce ev hasar gördü ve milyonlarca hektar tarım arazisi ekilemez hale geldi. Sadece Sindh bölgesindeki sellerde 223 kişi öldü, 665 bin ev kullanılamaz duruma geldi ve 1,8 milyon kişi evinden oldu. Uluslararası camiadan yardım talebinde bulunan Pakistan'ın Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, selzedelere hitaben yaptığı konuşmada, "Felaketin boyutu Pakistan'ın baş edebileceğinin çok daha üzerinde" dedi. Pakistan'ı geçen yıl vuran ve yakın tarihin en büyük doğal felaketi olarak tanımlanan sellerde yaklaşık 20 milyon kişi evsiz kalmış, ülkenin neredeyse beşte biri sular altında kalmıştı.