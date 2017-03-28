BM Özel Temsilcisi'nden Suriye için 4 başlıklı plan

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye rejimi ve muhalefetin heyetlerine siyasi geçiş müzakerelerinin içeriğine ilişkin belge sundu. Geçiş yönetiminin güvenilir, kapsayıcı, kamu kurumları ve hizmetlerinin devamlılığını sağlayan, insan haklarını koruyan bir yapıda olması öngörülürken, anayasanın kapsayıcı, yetkili, şeffaf ve katılımcı olarak tasarlanacağı ifade ediliyor. Belgede ülke dışına çıkan ve ülke içinde yerinden edilmiş Suriyelilerin de oy vermesi gerektiğine işaret ediliyor.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu görüşmelerde Beşşar Esad yönetimi ile muhalefet heyetlerine sunduğu belgede, “yönetim konuları", "anayasal süreç konuları", "seçim konuları" ve ek olarak "terörle mücadele, güvenlik yönetimi ve güven inşa edici önlemler" olmak üzere 4 başlıkta yürütülmesi planlanıyor.

Yönetim konuları başlığı altında, "güvenilir, kapsayıcı, mezhepsel olmayan, kamu kurumları ve hizmetlerinin devamlılığını sağlayan, insan haklarını korumaya tahsis edilmiş" bir yönetim kurulması öngörülüyor.

Belgede yönetimin temel işlevleri, "Kamu kurumları ve hizmetlerinin devamlılığı, anayasa hazırlığı ve BM gözetiminde düzenlenecek seçimlere imkân sağlama" olarak sayılıyor.

İkinci başlık altında, anayasanın uzmanlar komitesi, atanan yöneticiler, seçilmiş yöneticiler ve sekretarya tarafından hazırlanacağına işaret ediliyor.

Ayrıca anayasanın kapsayıcı, yetkili, şeffaf ve katılımcı olarak tasarlanacağı bilgisi yer alan belgede, referanduma sunmadan önce, taslağın "halka danışılacağı" ve görüşlerin değerlendirileceği belirtiliyor.

"Mülteciler ve yerinden edilenler de oy verecek"

Üçüncü başlık altında, "yapılacak ilk oylamanın anayasa referandumu olup olmayacağının" tartışmaya açılacağı ifade ediliyor.

Diğer ülkelere göç eden ve ülke içinde yerinden edilmiş Suriyelilerin de seçime katılmasının sağlanacağına değiniliyor.

23 Şubat- 3 Mart arasında düzenlenen Cenevre 4 görüşmelerinde eklenen 4. unsur olan "Terörle mücadele, güvenlik yönetimi ve güven inşa edici önlemler" konusunun, kurumsal düzenlemeler, askeri ve hukuki uygulamalar, ekonomik ve sosyal politikalar ve yargı düzeyinde ele alınacağı görülüyor.

Öte yandan, "düzenli ve düzensiz silahlı birliklerin birleştirilmesi" ve "yabancı savaşçıların durumu" konularının ayrıca tartışılacağına dikkat çekiliyor.

Bu gece saatlerinde BM'den bir teknik ekibin muhalefet heyetinin konakladığı Royal Hotel'e gelerek, söz konusu belgeyle ilgili görüşmesi bekleniyor.

23 Mart'ta başlayan Cenevre 5 görüşmelerinin 1 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor.