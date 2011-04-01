-BM ÖZEL TEMSİLCİSİ BİNGAZİ'DE BİNGAZİ (A.A) - 01.04.2011 - BM'nin Libya özel temsilcisi Abdülilah El Katib, Libyalı muhaliflerin oluşturduğu konseyin üyeleriyle görüşmek üzere Bingazi'ye geldi. Konsey'in dış ilişkiler komitesinin üst düzey yetkilisi Salih Hedin, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Katib'in Bingazi'de halkın durumu ve ihtiyaçları konusunda kendileriyle temaslarda bulunacağını, kentte 4 saat kalacağını söyledi. Hedin, Katib'in 10 gün önce de muhaliflerin elindeki Tobruk kentini ziyaret ettiğini hatırlattı. -LİBYA'YA TAARRUZ UÇAKLARI- İsveç parlamentosu, Libya'ya taarruz uçakları gönderilmesini onayladı. Merkez sağ hükümetinin, Libya'ya 8 JAS 39 Gripen uçağıyla bir nakliye uçağı gönderilmesi önerisi 349 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 18'e karşı 240 oyla kabul edildi. 5 milletvekili çekimser kalırken, diğerleri meclise gelmedi. İsveç uçakları, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kara birliklerine bombardıman düzenleyemeyecek, ancak kendilerine saldırılması halinde karşı ateş açabilecek. İsveç Hava Kuvvetleri, ilk uçakların hafta sonunda ülkeden ayrılacağını, BM'nin Libya'nın uçuşa yasak bölge olması kararının uygulanmasına katkısının da hafta ortasında başlayacağını bildirdi.