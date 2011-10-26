-BM: Orta öğrenime talep artıyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.10.2011 - Dünyada daha fazla öğrencinin orta öğrenim görmek istediği bildirildi. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü İstatistik Enstitüsü'nün yayımladığı rapor, dünyada orta öğrenim görmek için kayıt yaptıran öğrenci sayısının, 1970'de 196 milyon iken, 2009 yılında 531 milyona çıktığını ortaya koydu. Bu süre içinde dünya nüfusunun 3,7 milyardan sadece 7 milyara çıktığına dikkat çekilen raporda, özellikle Sahra Altı Afrika'da hükümetlerin artan bu talebi karşılamakta zorluk çektiği belirtildi. Raporda, 1970'de orta öğrenim görecek yaştaki çocukların yüzde 43'ü öğrenim görürken, bu oranın 2009 yılında yüzde 68'e yükseldiğine dikkat çekildi ve özellikle Sahra Altı Afrika'da 1999 ila 2009 yıllarında büyük bir kazanım sağlandığı bildirildi. BM'nin raporunda, Sahra Altı Afrika'da orta öğrenim gören çocukların oranının 1999'da yüzde 28'den, 2009 yılında yüzde 43'e çıktığı belirtildi. Arap dünyasında da önemli gelişmelerin kaydedildiği ifade edilen raporda, orta öğrenime kayıt yaptıran öğrenci sayısının, 1970'den 2009'a kadar 4 milyondan yaklaşık 30 milyona yükseldiği bildirildi.