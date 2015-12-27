BM: Olumlu yanıt gelirse Suriye müzakereleri 25 Ocak’ta

Suriye hükümeti Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in ''Cenevre'de muhaliflerle yapılacak görüşmelere hazırız'' açıklamasından sonra Cenevre Birleşmiş Milletler Basın bürosundan olası görüşmeyle ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, “Olumlu yanıt gelirse Suriye müzakereleri 25 Ocak’ta” denildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Cenevre Birleşmiş Milletler Basın bürosundan yapılan açıklamada bu görüşmelere olumlu baktıkları, her iki tarafla görüşmelerin yapılacağı ve olumlu yanıtlar alınması halinde de bu görüşmelerin 25 Ocak 2016 tarihinde yapılması için hazırlıkların başlatıldığı açıklandı. İsviçre medyasına konuşan siyasi çevreler, bu açıklamalardan sonra barış uzakta ama yine de bir ümit değerlendirmesi yaptılar.

Suriye hükümeti yabancıların müdahalesi olmadan Cenevre’de yapılacak bir müzakereye hazır olduklarını açıklamıştı.