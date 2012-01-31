-BM nükleer müfettişleri İran'da TAHRAN (A.A) - 31.01.2012 - İran'da incelemelerde bulunmak üzere önceki gün ülkeye gelen BM nükleer müfettişleri bir grup muhafazakar öğrenci tarafından başkent Tahran'da düzenlenen sessiz gösteriyle protesto edildi. Yarı resmi İsna haber ajansı, İran'ın Atom Enerjisi Kurumunun bahçe kapısının önünde toplanan öğrencilerin, iki gün önce ülkeye gelen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) üst düzey heyetini düzenledikleri sessiz gösteriyle protesto ettiklerini duyurdu. İran'daki atom enerjisi uzmanlarına yönelik suikastlara dikkati çeken göstericiler, BM nükleer müfettişlerinin ziyaretinin başka suikastlara yol açabileceğinden kaygı duyduklarını ifade etti. Göstericiler, ABD ve İsrail gizli servislerinin UAEK'dan sızdırdıkları bilgileri kullanarak İranlı atom enerjisi uzmanlarını hedef aldıklarına inandıklarını dile getirdi. Tahran havaalanında önceki gün de bir gösteri düzenleyen az sayıda öğrenci, suikaste kurban giden İranlı atom enerjisi uzmanı Mustafa Ahmedi Ruşen'in fotoğraflarını taşıyarak UAEK üst düzey heyetinin İran'a yaptığı ziyareti protesto etmişlerdi. Bu arada İranlı bir yetkili, İran'a önceki gün 3 günlük bir ziyaret amacıyla gelen UAEK üst düzey heyetinin ülkede kalış süresinin uzatılabileceğini bildirdi.