BM'nin eski Genel Sekreteri Perez de Cuellar 100 yaşında hayatını kaybetti

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Birleşmiş Milletler'in eski Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar, 100 yaşında Peru'nun başkenti Lima'daki evinde hayatını kaybetti.

Perez de Cuellar, Soğuk Savaş'ın sonlarında, 1982 ve 1991 yılları arasında iki dönem Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yaptı. Perulu diplomat İran ile Irak arasındaki savaşın bitmesinde önemli rol oynamıştı. Perez de Cuellar, 1975'te BM'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

BM'nin 5. lideri olan Perez de Cuellar, kurumun tek Güney Amerikalı genel sekreteriydi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski mevkidaşının ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "O birçok şeyi başarmış bir devlet adamıydı, görevine sadık bir diplomat ve bana ilham veren bir kişiydi. Dünya ve Birleşmiş Milletler üzerinde pozitif bir etkisi oldu" dedi.

Perez de Cuellar, Peru'daki yozlaşma skandallarından sonra 8 ay boyunca "ulusal birlik hükûmeti"nde başbakanlık yapmıştı.