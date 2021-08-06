BM: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 8,7 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör saldırıları nedeniyle 8,7 milyon kişinin acil insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, Maiduguri kentinde düzenlenen Ulusal Kalkınma Konseyi Planı toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Kallon, bölgedeki 8,7 milyon kişinin acil yardıma muhtaç durumda olduğunu kaydederek, 4,4 milyondan fazla kişinin de acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle sağlık alanındaki sorunların devam ettiğini anlatan Kallon, örgütün saldırılarından kaçanların aşırı kalabalık kamplarda kaldığını aktardı.

Kallon, eyalet hükümetinin koşulları ele alma çabalarını takdir ederek, krizin tek çözümünün barış olduğunu vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.