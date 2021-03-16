BM: Myanmar'daki protestolarda şu ana kadar 138 kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler, askeri cuntanın demokratik yollarla seçilen hükûmeti darbe yoluyla devirdiği Myanmar'da şu ana kadar toplam 138 protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Myanmar'daki barışçıl göstericilere yönelik şiddeti, "güçlü bir şekilde" kınadı.

Dujarric, 14 Mart'taki protestolarda 38 göstericinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 1 Şubat'taki darbeden bu yana ise aralarında kadın ve çocuklarında da olduğu en az 138 kişinin öldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler, uluslararası topluma ve bölge ülkelerine, Myanmar halkı ile dayanışma ve demokrasinin yanında yer alma çağrısı yaptı.