T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM müzakere istedi

10 Haziran 2010 07:53

T24 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yaptırım kararı almasının ardından bir açıklama yaparak, İran'ın nükleer programından kaynaklanan meselenin müzakereler yoluyla çözülmesini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

BM Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreterin, İran'ın tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam olarak uymasının ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile işbirliği yapmasının önemi üzerinde durduğu, uluslararası toplumun İran'ın nükleer programına yeniden güven duyabilmesi için İran'ın bu adımları atmasının şart olduğunu düşündüğü bildirildi.

Genel Sekreterin bu meseleye kapsamlı ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüm bulunmasını desteklemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya (Konsey'in daimi üyeleri) ve Almanya'nın (5+1 ülkeleri) İran ile istişarelere ve diyaloğa devam etmek için diplomatik çabaları güçlendirme yönündeki isteğinden memnuniyet duyduğunu da belirtti.

Bu arada, BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, açıklamada neden Türkiye ve Brezilya'nın diplomatik çabalarının ve Tahran Bildirisi'nin bulunmadığına yönelik soruya cevaben, "Viyana Grubu'nun bugün uranyum takasına ilişkin Tahran Bildirisi ile ilgili bazı endişeler ifade ettiğini, Genel Sekreterin konuyu yakından takip etmeyi sürdürdüğünü" söylemekle yetindi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24