BM müzakere istedi

T24 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yaptırım kararı almasının ardından bir açıklama yaparak, İran'ın nükleer programından kaynaklanan meselenin müzakereler yoluyla çözülmesini desteklemeye devam ettiğini belirtti.



BM Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreterin, İran'ın tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam olarak uymasının ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile işbirliği yapmasının önemi üzerinde durduğu, uluslararası toplumun İran'ın nükleer programına yeniden güven duyabilmesi için İran'ın bu adımları atmasının şart olduğunu düşündüğü bildirildi.



Genel Sekreterin bu meseleye kapsamlı ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüm bulunmasını desteklemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya (Konsey'in daimi üyeleri) ve Almanya'nın (5+1 ülkeleri) İran ile istişarelere ve diyaloğa devam etmek için diplomatik çabaları güçlendirme yönündeki isteğinden memnuniyet duyduğunu da belirtti.



Bu arada, BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, açıklamada neden Türkiye ve Brezilya'nın diplomatik çabalarının ve Tahran Bildirisi'nin bulunmadığına yönelik soruya cevaben, "Viyana Grubu'nun bugün uranyum takasına ilişkin Tahran Bildirisi ile ilgili bazı endişeler ifade ettiğini, Genel Sekreterin konuyu yakından takip etmeyi sürdürdüğünü" söylemekle yetindi.





