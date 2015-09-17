BM: "Mültecilere polis müdahalesi şoke edici!"

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Macar polisinin mültecileri sınırdan uzaklaştırmak için gözyaşartıcı gaz ve basınçlı su kullanmasının kendisini şoke ettiğini söyledi. Genel sekreter mültecilere bu tür bir muamelenin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Sınırlarını kapatan Macaristan'da yeni yürürlüğe giren yasaya göre göçmenlerin geçişi veya dikenli tel örgülere zarar verilmesi yasadışı sayılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Macaristan ise 20 polis memurunun yaralandığını söyleyerek müdahaleyi savundu ve bir hükümet sözcüsü mültecileri çocukları canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Macar ve Sırp yetkililer çatışmalarda en az iki mültecinin de yaralandığını söyledi.

Macaristan ülkeye girişi ve dikenli tellere zarar verilmesini yasadışı hale getirdikten sonra Sırbistan sınırını tamamen kapatmıştı.

Şu ana dek 200 bin işinin AB'nin Schengen Bölgesi'ne girmek için Macaristan'ı kat etti.

Dün Macaristan'ın Horgos kenti yakınlarındaki polis müdahalesinde kaotik görüntüler yaşandı.

Bazı mülteciler polise taş ve su şişeleri atarak karşılık verdi.

Polisin göz yaşartıcı gaz kullanmasından sonra da mülteciler arasında izdiham yaşandı.

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ise Macaristan'ı "acımasızlıkla ve Avrupalı olmamakla" suçladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres de Macar makamlarına savaş ve zulümden kaçan insanların engelsiz geçişini sağlama çağrısında bulundu.

Guterres'in yazılı açıklamasında "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu, zaten birçok acı çekmiş mültecilerin AB'ye girişini engellemek için basınçlı su ve gözyaşartıcı gaz kullanılması karşısında şoke olmuş ve üzülmüştür" denildi.