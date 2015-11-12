BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne Grandi atandı



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni 2005 yılından bu yana yürüten Portokizli António Guterres'in görev süresi bu yılın sonunda bitiyor. Adaylığı BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından açıklanan Filippo Grandi'nin BM Genel Kurulu'nca da onaylanması gerekiyor.

Grandi Türkiye'de de görev yaptı

58 yaşındaki Grandi daha önce Sudan, Irak, Suriye, Türkiye, Yemen ve Kongo'da insani yardım amaçlı projelerde görev aldı. Afganistan ve Filistin'deki BM misyonlarını yönetti.

Gözlemciler BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne Grandi'nin atanmasını sığınmacı akınına uğrayan ülkelerin başında gelen İtalya'ya verilen önemin göstergesi olarak değerlendirdi. Sığınmacılar İtalya ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giriş yapıyor.

Danimarka eski Başbakanı da talip oldu

Danimarka eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevine talip isimler arasında yer aldı. İddialara göre, Danimarka'nın sığınmacı akını karşısında izlediği baskıcı tutum Thorning-Schmidt'in aleyhine bir puan oldu.

Diğer taraftan BM Cenevre Ofisi Genel Direktörlüğünü de Danimarka vatandaşı Michael Moller'in üstlenmiş olması, Helle Thorning-Schmidt'in seçilmesini önleyen bir başka faktör olarak değerlendirildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Achim Steiner göreve talip bir başka isimdi.

En büyük sığınmacı krizi

Grandi, zor bir dönemde görevi üstleniyor. BM'nin tahminlerine göre dünyada savaş, şiddet veya baskılar yüzünden evlerini terk edenlerin sayısı 60 milyonu buluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir sığınmacı krizini yaşanıyor.