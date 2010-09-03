-''BM MÜLKİYET ÖNERİSİ SUNDU'' İDDİASI LEFKOŞA (A.A) - 03.09.2010 - Kıbrıs müzakere sürecinde Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının, ''Güney Kıbrıs'taki Türk mallarının kullanıma açılması ve buradan elde edilecek parayla Rumlara tazminat ödenmesi'' yönünde yeni bir öneri sunduğu, Rum tarafının da buna sıcak baktığı ileri sürüldü. Öneriyi, ''Kentsel Kalkınma'' olarak tanımlayan Kıbrıs Rum basını, Türk tarafının da bu öneriyi kısmen benimsediğini yazdı. Rum Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Türk mallarının imara açılarak buradan elde edilecek gelirle Rumların tazminatlarının önemli bir kısmının ödenmesinin düşünüldüğünü, bu önerinin Kıbrıs Türk tarafının öneri paketinde kısmen de olsa yer almasının beklendiğini belirtti. Önerinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer’in mülkiyet konusundaki uzman ekibinin başkanı Amerikalı Jefrey Beits’e ait olduğu, bu önerisinin Kıbrıs Türk tarafının mülkiyet başlığına ilişkin önerileri içerisinde tamamen ya da bir kısmıyla yer almasının beklendiği ifade edildi. Habere göre, gerek Kıbrıs Türk gerekse Kıbrıs Rum tarafıyla bu öneriyi ele alan Beits ve ekibi, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs'taki taşınmazlarının sorumluluğunu KKTC makamlarına devretmiş olmalarından ötürü bu önerinin hayata geçirilebilir olduğunu düşünüyor.