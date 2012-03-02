BM: Muhalifler de Kaddafi güçleri de savaş suçları işledi

T24 - BM, Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin de muhalif güçlerin de geçen yıl Libya'daki ayaklanma sırasında savaş suçu işlediklerini bildirdi.

Kanadalı yargıç Philippe Kirsch'in başkanlığını yaptığı Komisyon, Kaddafi karşıtı güçlerin de savaş suçu dahil ciddi ihlallerde bulunduğunu ve uluslararası insan hakları yasalarını hiçe saydıklarını kaydetti.

Komisyon, Kaddafi karşıtı eski isyancıların insan hakları ihlallerinin devam ettiğini de bildirdi.

Komisyon, NATO'nun Libya'ya yönelik bombardımanının sivil kayıplara yol açıp açmadığına ve Muammer Kaddafi ile oğlu Mutassım'ın öldürülmesinin ayrıntılarıyla ilgili bir sonuca varılamadığını belirtti. Kaddafi'nin oğlu ve torunu NATO bombardımanında yaşamını yitirmişti.