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Dünya

BM: Muhalifler de Kaddafi güçleri de savaş suçları işledi

BM tarafından oluşturulan Libya Araştırma Komisyonu'nun bugün yayımladığı raporda, uluslararası suçların, özellikle de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının Kaddafi güçlerince işlendiği belirtildi.

02 Mart 2012 21:24

 

T24 - BM, Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin de muhalif güçlerin de geçen yıl Libya'daki ayaklanma sırasında savaş suçu işlediklerini bildirdi.
 
Kanadalı yargıç Philippe Kirsch'in başkanlığını yaptığı Komisyon, Kaddafi karşıtı güçlerin de savaş suçu dahil ciddi ihlallerde bulunduğunu ve uluslararası insan hakları yasalarını hiçe saydıklarını kaydetti.
 
Komisyon, Kaddafi karşıtı eski isyancıların insan hakları ihlallerinin devam ettiğini de bildirdi.
 
Komisyon, NATO'nun Libya'ya yönelik bombardımanının sivil kayıplara yol açıp açmadığına ve Muammer Kaddafi ile oğlu Mutassım'ın öldürülmesinin ayrıntılarıyla ilgili bir sonuca varılamadığını belirtti. Kaddafi'nin oğlu ve torunu NATO bombardımanında yaşamını yitirmişti.

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