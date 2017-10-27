BM / Mistura: Suriye toplantıları 8 Kasım’da başlayacak

Nafiz Albayrak / New York, 27 Ekim (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre\'deki Suriye görüşmelerinin 8. turunun 28 Kasım tarihinde başlatılmasının planlandığını açıkladı.

New York’taki BM genel Merkezi’nde Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye toplantısına Cenevre\'den video konferansla bağlanan Mistura, ülkedeki son gelişmelere ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere bilgi verdi.

Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin 8. turunun 28 Kasım tarihinde başlatmayı planladığını açıklayan Mistura, görüşmelerin bu turunda Anayasa taslağı hazırlama ve BM gözetiminde seçimler düzenlenmesi konularının ele alınacağını söyledi.

Hem Suriye yönetimi hem de muhalefet üzerinde etkili olan tarafları müzakereler için baskı yapmaya çağıran Mistura, Cenevre sürecinin tamamlanması için aktif uluslararası katılım gerektiğini vurguladı. Suriye’deki durumu \"karışık bir resim\" olarak nitelendiren Mistura, \"terörizmin Suriye’de savunmaya girdiğini, ancak yalnızla askeri yollarla terörün üstesinden gelinemeyeceğini\" söyledi. Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar verecek girişimlerden kaçınılması gerektiğini de belirtti.