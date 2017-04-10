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Dünya

BM: Mısır'daki OHAL kararı insan haklarını ihlal etmemeli

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, terörle mücadelenin insan haklarına saygı çerçevesinde olması gerektiğini söyledi

10 Nisan 2017 23:28

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü, Mısır'da alınan olağanüstü hal kararının insan haklarını ihlal etmemesi gerektiğini söyledi.

Dujarric, basın toplantısında gazetecilerin "Mısır'da üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi kararının insan hakları ihlalleri konusunda BM'yi kaygılandırıp kaygılandırmadığı" sorusunu cevapladı.

Dujarric, "Biz prensip olarak terörle mücadelenin insan haklarına saygı çerçevesinde olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Gazetecinin "kaygı duyup duymadıkları" konusunu tekrar vurgulaması üzerine Dujarric, "Benim cevabım bu kadar." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Gutrerres'in bugün Cumhurbaşkanı es-Sisi'ye resmi taziye mektubu gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye ve Tanta kentlerinde iki kiliseyi hedef alan bombalı saldırıların ardından 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri Gutrerres ve BM Güvenlik Konseyi saldırıyı kınamış ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını umduklarını belirtmişlerdi.

 

 

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