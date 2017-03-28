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Dünya
BBC Türkçe

BM: Milyonlarca Orta Doğulu açlık içinde yaşıyor

Afrika ve Orta Doğu'daki savaşlar nedeniyle açlık içinde yaşayan 30 milyon kişi için acil yardım çağrısı yapılıyor

28 Mart 2017 17:08

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki savaşlar nedeniyle 30 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle yüz yüze olduğunu belirtti.

Raporda, "Gıdaya erişim sıkıntıları bölge nüfusunun yüzde 9,5'ini yani yaklaşık 30 milyon kişiyi etkiliyor" ifadesine yer verildi.

Irak, Sudan, Suriye ve Yemen'de bu oranın ortalamaların çok üzerinde olduğunu ifade eden FAO Yardımcı Direktörü Abdülselam Ahmet, bölgedeki çatışmaların sonucunda su kaynaklarının azalmasıyla komşu ülkelerdeki tarım üretiminin de etkilediğini belirtti.

Suriye'deki iç savaşın bölgedeki sivil halkın gıdaya erişimini zorlaştırdığını vurgulayan FAO, Suriye halkının yarısından fazlasının gıda desteğine muhtaç olduğunu vurguladı.

Arap dünyasının en fakir ülkesi olan ve tüm yeraltı su kaynaklarını neredeyse tüketen Yemen'de, iki yıl önce Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçlerinin ülkeye müdahalesinden bu yana nüfusun gıdaya erişimi oldukça zorlaşmış durumda.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Yemen'in 22 bölgesinden 7'sinin kıtlık sınırında olduğunu ve 17 milyonluk nüfusun yüzde 60'ının açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

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