-BM MAVİ MARMARA SORUŞTURMASI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.09.2010 - BM'nin Ortadoğu Özel Koordinatörü Robert Serry, Mavi Marmara saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun Türkiye'den ara rapor aldığını bildirdiğini belirtti. Serry, BM Güvenlik Konseyinde Ortadoğu'daki son gelişmelerle ilgili verdiği brifingde, Mavi Marmara soruşturmasına da değindi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Soruşturma Komisyonu'nun ara raporunu 15 Eylül'de aldığını belirten Serry, raporun daha çok usule yönelik olduğunu söyledi. "Komisyon, Türkiye'den kendi soruşturmasına ilişkin ekleriyle birlikte bir ara rapor aldığını bildirmiştir" diye konuşan Serry, komisyonun, İsrail'in de raporunu almasının ardından ara raporları gözden geçireceğini bildirdiğini ifade etti. "Genel Sekreter, komisyonun Mavi Marmara'nın özüne yönelik şekilde değerlendirmesini sabırsızlıkla beklemektedir" diyen Serry, Genel Sekreterin, komisyonun olumlu hava ve işbirliği içinde çalışmasından da memnun olduğunu yineledi. BM sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin BM Soruşturma Komisyonu'na ara raporunu sunduğu belirtilmemişti. BM Sözcüsü Martin Nesirky, bu konudaki sorular üzerine dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin rapor sunduğunu teyit etmişti. Bu açıdan Serry'in bugün konseyde yaptığı açıklama önem taşıyor. Türkiye, soruşturma komisyonuna ara raporunu bu ay başında sunmuştu. Komisyonun nihai raporunu, gelecek yılın Şubat ayında Genel Sekretere sunması bekleniyor.