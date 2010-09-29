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BM Mavi Marmara raporunu onayladı!

İsrail'in, uluslararası hukuku çiğnediğini ifade eden rapora tek karşı çıkan ülke ABD oldu.

29 Eylül 2010 03:00

T24 - BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in 31 Mayıs'taki Mavi Marmara baskınıyla ilgili soruşturma raporunu onaylayan bir tasarıyı kabul etti. Dokuz Türk'ün ölümüyle sonuçlanan baskında İsrail'in, uluslararası hukuku çiğnediğini ifade eden rapora tek karşı çıkan ülke ABD oldu.

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) adına Pakistan tarafından sunulan karar tasarısı, ABD’nin ret oyuna karşı, 30 kabul oyuyla onaylandı. 15 üye ise çekimser oy kullandı.

İKT, sunduğu karar tasarısında, İsrail'in soruşturmada işbirliği yapmamasından derin üzüntü duyulduğunu belirterek, BM İnsan Hakları Konseyi'nden raporu onaylamasını istemiş ve BM Genel Kurulu'na, raporu değerlendirmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi tarafından onaylanan raporda, Konsey'in görevlendirdiği 3 kişilik uzman heyeti, İsrail’in baskın sırasında uluslararası hukuku çiğnediğini bildirmişti. Heyet, İsrail'e taammüden adam öldürme, işkence, insanlık dışı muamele, bilinçli şekilde büyük acı ve ciddi yaralanmaya neden olmak suçlarından dava açılması için kanıtlar bulunduğu sonucuna varmıştı.

BM’nin eski savaş suçları savcısı Desmond de Silva, Trinidadlı yargıç Karl T. Hudson-Phillips ve Malezyalı kadın hakları savunucusu Mary Shanthi Dairiam’ın hazırladığı raporda ayrıca Gazze’de insani kriz yaşandığı ve bu yüzden de İsrail’in denizden uyguladığı ablukanın hukuk dışı olduğu belirtilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi'yle işbirliğini reddeden İsrail, söz konusu raporu "önyargılı, siyasi ve abartılı" bulmuştu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise BM raporunun, sağlam delillere ve zemine dayanan, tamamen hukuki dil kullanan tarafsız bir rapor olduğunu ve raporu takdirle karşıladıklarını ifade etmişti.


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