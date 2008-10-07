BM, mali piyasalarda sıkı düzenleme çağrısı yaptı

BM Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD), yaptığı açıklamada, finansal sistemin ya da reel ekonominin büyük zarar görmesinin önüne geçmek için önemli oranda kamu müdahalesine ihtiyaç olduğunu bildirdi.



Politika yapıcıların, ABD'de finansal sistemde risk algılamasının değişmesi sürecinin tam etkilerini kavrayamadığı vurgulandı. Açıklamada, sürdürülemez borçların üzücü etkilerinin Japonya ve Euro bölgesinin bazı üyelerinin sermaye fazlasından sağlanacak teşviklerle karşılanması gerektiği ifade edildi.



Ekonomik yavaşlama emtia fiyatlarını daha fazla indireceği için uzun sürecek bir yavaşlama ya da durgunluk riskinin çok daha önemli olduğu ifade edilen açıklamada, enflasyon değil, deflasyonun asıl ekonomik sorun olabileceğine işaret edildi.

