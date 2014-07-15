BM Libya'yı terk ediyor

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamada, artan güvenlik riski karara gerekçe olarak gösterildi.

UNSMIL yetkilileri geçen hafta personel sayısında azaltmaya gidileceğini açıklamıştı.

Rakip isyancı gruplar hafta sonunda Trablus havaalanında çatışmış, 6 kişi ölmüştü. Havaalanı dün de yeni saldırıların hedefi oldu.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik kontrol altına alınamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Birçok kent, milisler tarafından kontrol ediliyor.