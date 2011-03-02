-BM LİBYA'NIN ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALDI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.03.2011 - BM Genel Kurulu, Libya'nın, merkezi Cenevre'de bulunan BM İnsan Hakları Konseyi'ne üyeliğini askıya aldı. İnsan Hakları Konseyi'nin geçen haftaki toplantısında, Libya'nın üyeliğinin askıya alınması yönündeki tavsiye çerçevesinde harekete geçen 192 üyeli Genel Kurul, Lübnan tarafından sunulan ve Libya'nın üyeliğinin askıya alınmasını isteyen karar tasarısını görüş birliğiyle kabul etti. BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen kararda, Genel Kurul'un 15 Mart 2006 tarihinde aldığı ''insan haklarını sistematik olarak ihlal eden, İnsan Hakları Konseyi'ne üye ülkelerin, üyeliğini askıya alabileceği'' yönündeki karar anımsatılarak, Genel Kurul'un Libya'daki isan hakları durumdan derin endişe duyduğu belirtildi.