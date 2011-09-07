-BM: Libya'nın kimyasal silahları güvende LAHEY (A.A) - 07.09.2011 - Birleşmiş Milletler'e bağlı bir gözlemci kuruluş, aylardır süren çatışmalara rağmen Libya'nın elindeki kimyasal silahların güvende olduğunu açıkladı. BM Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü Başkanı Ahmet Üzümcü, BM müfettişlerinin "şartlar izin verdiğinde" Libya'ya dönerek Kaddafi'nin zehirli gaz stoklarının imha edilmesi işini yönetmeye devam edeceklerini söyledi. Kurumun müfettişleri, şubat ayına kadar Libya'da kimyasal silahların imha işlemini denetliyordu. Ancak müfettişler, Kaddafi karşıtı muhalif hareketin yoğunlaşmasının ardından ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Üzümcü, bazı kaynaklardan kendilerine gelen haberlere göre, imha işleminin ardından geriye kalan kimyasal silahların güvenli yerlerde tutulduğunu bildirdi ancak kaynaklarının kim olduğu hakkında bilgi vermedi.