BM Libya'daki mülteci krizini duyurdu

T24- Birleşmiş Milletler, Libya'daki çatışmalardan kaçan onbinlerce kişinin Tunus sınırına yığılması nedeniyle kriz yaşanmakta olduğu duyurdu. Şimdiye kadar Libya'dan Tunus ve Mısır'a 140 bin kişinin geçtiği tahmin ediliyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Libya lideri Muammer Kaddafi verdiği mülakatta halkın kendisini sevdiğini ve Trablus'ta protesto eylemi olmadığını savundu.

Ancak, gözlemcilere göre, Kaddafi, 41 yıllık iktidarının en zorlu sınavını veriyor.

Görgü tanıkları, dün batıdaki Zaviye, Mısrata ve Nalut'u isyancılardan geri almaya çalışan Kaddafi'ye bağlı güçlerin geri püskürtüldüğünü söylüyor.

İsyancılar, çatışmalarda sekiz milisi öldürdüklerini söylediler. Ancak muhalefetin kayıpları konusunda bilgi yok.

Zaviye'de hava saldırısı düzenlenebileceği endişesi hakim. Bir isyancı, "Biz iktidar, para ya da makam için bulunuyoruz. Özgürlük mücadelesi için buradayız. Bunun bedelini kanımızla ödemeye hazırız. Zafer ya da ölüm" dedi.



'Siyahlar hedefte'





Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü'nden Melissa Fleming'e göre, çatışmaların başladığı 20 Şubat'tan bu yana Libya'dan Tunus'a 70-75 bin kişi gitti. Aynı sayıda mülteci de Mısır sınırından giriş yaptı.

Fleming, AFP ajansına,"Personelimiz, sınırdaki yığılma nedeniyle bir kriz noktasına gelindiğini söylüyor" dedi.

Tunus'a bir saatte 2000 kişinin geçtiği belirtiliyor. Ancak bu kişilerin çoğunun gidecek yerleri yok. Sınırın Libya tarafında 20 bin kişi daha bekliyor. Mültecilerin çoğu Mısırlı. Ancak aralarında Çinli ve Mısırlı işçiler de var.

BBC muhabiri Jim Muir'a göre, Mısırlılar "Hükümetimiz bizi unuttu" diyor. Muhabirimiz, gece sıcaklığın aniden düşmesi sonucu genç bir kişinin öldüğüne tanık olduğunu söylüyor.

BM yetkilileri, Libya'da bulunan binlerce Iraklı, Somalili ve Sudanlı kayıtlı mültecinin de zor durumda olduğunu belirtiyor. Bu kişiler, sıkışıp kaldıklarını, tehdit edildiklerini ve hedef alındıklarını belirtiyor.

Bir Afrikalı siyah mülteci, BBC'ye kendisini Kaddafi'nin paralı askerlerinden biri sandıkları için isyancıların kontrolündeki Bingazi'den kaçmak zorunda kaldığını söyledi, "Bingazi'de siyahları görmek istemiyorlar" dedi.

Sınır bölgesindeki mültecilere yiyecek dağıtıldığı ancak yardım çabalarının yetersiz olduğu kaydediliyor. Birçok kişi yollarda ve otoparklarda uyuyor.