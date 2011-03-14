-BM, LİBYA'DAKİ DURUMU GÖRÜŞÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.03.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki durumu görüşmek üzere toplandı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe'nun, basına kapalı toplantıda, Arap Birliği'nin Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulması konusundaki talebiyle ilgili bilgi vereceği bildirildi. Lübnan'ın girişimiyle yapılan toplantıda, uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunun ele alınacağı, ancak bir kararın kabul edilmesinin beklenmediği belirtiliyor. İngiltere ve Fransa'nın uçuşa yasak bölge konusunda bir karar tasarısına ilişkin taslak metin hazırladığı, fakat bunu Konseye sunmadığı biliniyor. BM kulislerinde, Libya'ya yönelik uçuş yasağı konusunda Konsey üyeleri arasında fikir birliği olmadığı, Çin ve Rusya'nın bu fikre karşı olduğu, Hindistan ve Güney Afrika'nın tereddütlerinin bulunduğu, ABD'ninse kararsız olduğu konuşuluyor. Konseyin 26 Şubatta oy birliğiyle kabul ettiği yaptırım kararında, Libya rejimine silah ambargosu getirilmiş, Libya lideri Muammer Kaddafi ile akrabaları ve rejimin önde gelen isimlerinin mal varlıklarının dondurulması öngörülmüş ve bu kişilere karşı uluslararası seyahat yasağı getirilmişti. Konsey ayrıca, Libya'daki protestoculara karşı hükümetin şiddet uygulamasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) havale etmişti. -FİRARİ ASKERLERE AF Öte yandan Libya ordusu, firar eden askerler için af önerisinde bulundu. Libya devlet televizyonunda yer alan haberde, silahlarını bırakmaları durumunda, ordunun ayaklanma başladıktan sonra firar eden askerlere yönelik affın kapsamını genişleteceği belirtildi. Ordu, ''kandırılan her askerin, pişmanlık göstermeleri ve silahlarını teslim etmeleri halinde affedileceğini'' duyurdu.