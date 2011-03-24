-BM: LİBYA'DA YÜZLERCE KİŞİ KAYBOLDU CENEVRE (A.A) - 24.03.2011 - BM insan hakları uzmanlarının oluşturduğu bir çalışma grubu, Libya'da son aylarda yüzlerce kişinin kaybolduğunu bildirdi. Kayıplarla ilgili faaliyet yürüten 5 uzmanın görev aldığı çalışma gurubu, Libya'da, bazıları hükümet karşıtı gösterilerin ardından haber alınamayan yüzlerce kayıp olduğunu kaydetti. Bazı kişilerin evlerinden, bazılarının iş yerlerinden ayrıldıktan sonra kayıp olduğunu belirten çalışma grubunun başkanı Jeremy Sarkin, hükümet güçlerinin sistematik faaliyetlerinin ortaya çıkması durumunda, bunun insanlığa karşı suç olarak kabul edileceğini vurguladı.