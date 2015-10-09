BM: Libya'da ulusal birlik hükümeti kuruldu



Fas'ın Skhirat kentinde yapılan görüşmelere Libya'nın genelinden tüm grupları temsil eden 150'den fazla temsilci katılıyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Bernardino Leon, Faiz El Saray liderliğinde ulusal birlik hükümetinin kurulduğunu açıkladı. Başbakan El Saray'ın üç yardımcısı ve diğer bakanlık pozisyonlarına atanacak isimler üzerinde de uzlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana durulmadı

Libya, Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Kargaşa ortamı başta IŞİD olmak üzere cihatçı ve radikal grupların güç kazanmasına neden oluyor.

İslamcı milisler geçen yıl başkent Trablus'u ele geçirerek burada kendi hükümetlerini kurmuştu. Uluslararası alanda tanınan hükümet ve meclis ise ülkenin doğusundaki Tobruk'a kaçarak faaliyetlerini burada devam ettirdi. BM aylardır Libya'da milli birlik hükümeti kurulması için çalışıyor.