-BM, LİBYA YÖNETİMİ VE MUHALİFLERLE GÖRÜŞÜYOR BİNGAZİ (A.A) - 08.07.2011 - BM'nin, Libya'da tıbbi yardımın kesintiye uğramaması için, bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesinin olanakları konusunda, Libya yönetimi ve muhaliflerle görüşmeler yaptığı bildirildi. İyi haber alan BM yetkilileri, muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) ile Muammer Kaddafi yönetimi temsilcilerinin, yaptırımlardan muaf tutulabilecek alanları belirlemek amacıyla geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü ile görüştüklerini belirtti. Cenevre'deki görüşmenin, Libya'ya uygulanan mali yaptırımların büyük bir insani krizin kaynağı olmaması amacıyla gerçekleştirilen daha büyük bir harekete bağlı olarak yapıldığı kaydedildi.