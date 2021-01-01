BM, Libya'ya ateşkesi denetleyecek gözlemciler göndermeye hazırlanıyor

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Birleşmiş Milletler, yeni yılda Libya'da bir ulusal birlik hükûmeti kurulması için ateşkesi denetleyecek gözlemciler göndermeye karar verdi.

The Guardian'a konuşan BM yetkilileri üç aylık ateşkesin çökme tehlikesi karşısında bir ulusal birlik hükûmeti kurulmasına yönelik ilerleme sağlamak için zamana karşı bir yarış içinde olduklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, üye ülkelere gönderdiği mektupta bölgesel bloklardan Libya'da ateşkesi ve BM silah ambargosunu denetleyecek adaylar belirlemelerini istedi.

Bu hamleyle BM ilk defa ateşkesi denetlemek için rapor hazırlamak yerine aktif bir adım atmış olacak.

23 Ekim 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasında bütün yabancı askerlerin 3 ay içinde ülkeden ayrılması koşulu kabul edilmişti. BM özel temsilcisi ülkede hâlâ yaklaşık 20 bin yabancı asker ve paralı asker olduğunu ifade etti.