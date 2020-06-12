BM: Libya'da en az 8 toplu mezar bulundu

Libya'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Uluslararası Mutabakat Hükûmeti, geçen hafta toplu mezarların çoğunun bulunduğu belirtilen Trablus'un güneydoğusundaki Tarhuna kentinin kontrolünü Hafter güçlerinden almıştı. Kentte bulunan toplu mezarların sorumlusunun hangi taraf olduğu henüz bilinmiyor.
BM Destek Misyonu, Libya Adalet Bakanlığı'nın toplu mezarlarla ilgili soruşturma komitesi toplayacağını açıkladı. Libya'daki ABD Büyükelçiliği de bir tweet paylaşarak, "ABD BM Destek Misyonu'nun 'dehşetini' paylaşıyor ve Libyalı yetkililerin ve uluslararası organların bu korkunç istismarlara yönelik araştırmasına destek veriyor" ifadeleri yer aldı.