BM: Libya'da en az 8 toplu mezar bulundu

T24 Dış Haberler Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu, çoğunluğu Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin General Halife Hafter güçlerinden aldığı Tarhuna'da olmak üzere en az 8 toplu mezar bulunduğunu açıkladı. BM, henüz kimin sorumlu olduğu bilinmeyen toplu mezarlar hakkında Libya Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlatacağını açıkladı. Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu, Libya'da bulunan toplu mezarlarla ilgili olarak bir tweet paylaştı. Tweet'te "Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, son günlerde çoğunluğu Tarhuna'da olmak üzere en az 8 toplu mezarın bulunduğunu 'dehşetle' kaydediyor. Uluslararası hukuk yetkililerin bütün hukuksuz ölümlerle ilgili olarak etkili ve saydam soruşturmasını gerektiriyor" ifadeleri yer aldı.

Libya'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Uluslararası Mutabakat Hükûmeti, geçen hafta toplu mezarların çoğunun bulunduğu belirtilen Trablus'un güneydoğusundaki Tarhuna kentinin kontrolünü Hafter güçlerinden almıştı. Kentte bulunan toplu mezarların sorumlusunun hangi taraf olduğu henüz bilinmiyor.

BM Destek Misyonu, Libya Adalet Bakanlığı'nın toplu mezarlarla ilgili soruşturma komitesi toplayacağını açıkladı. Libya'daki ABD Büyükelçiliği de bir tweet paylaşarak, "ABD BM Destek Misyonu'nun 'dehşetini' paylaşıyor ve Libyalı yetkililerin ve uluslararası organların bu korkunç istismarlara yönelik araştırmasına destek veriyor" ifadeleri yer aldı.