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Dünya
Deutsche Welle

BM Kuzey Kore'deki ihlaleri görüştü

BM Güvenlik Konseyi, ilk kez Kuzey Kore’deki insan hakları ihlallerini ele aldı. İhlallerin, uluslararası barış için de tehdit oluşturduğu kaydediliyor.

23 Aralık 2014 16:49


New York'ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi özel oturumunda, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri ele alındı.

ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Samantha Power, “Özel oturumun Kuzey Kore hükümetinin geniş kapsamlı ve sistematik insan hakları ihlallerinin uluslararası barış için giderek bir tehlike haline geldiğinin kabul edildiğini gösterdiğini” söyledi.

New York'taki oturumda konuşan Power, Kuzey Kore'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da ele alınmasını istedi.

ABD, aralarında Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin de bulunduğu 10 ülkeyle birlikte söz konusu oturumun düzenlenmesini talep etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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