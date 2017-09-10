BM: Kuzey Kore yaptırımları hiçe sayıyor

Birleşmiş Milletler'in güncel bir raporuna göre Kuzey Kore, Şubat 2017 ve Ağustos 2017 arasında uluslararası yasadışı ticaret üzerinden en az 270 milyon dolar yani yaklaşık 224 milyon euro kazanç elde etti.

Raporda geniş çaplı yaptırım uygulanan ülkenin "BM'in yaptırım kararlarında yer alan tüm ürünlerin ihracatına devam ettiği" kaydediliyor. Bunun ise yaptırımların "gevşek bir şekilde uygulanması" ya da "Pyongyang yönetiminin yaptırımlardan etkilenmemek için yeni taktikler geliştirmeye devam etmesi" nedeniyle mümkün olmuş olabileceği tahmini yapılıyor.

Raporda Kuzey Kore'nin ihracatının yüzde 90'ını Çin'e, geri kalanını ise diğer Asya ülkeleri, Suriye ve artan oranda Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği kaydediliyor. BM uzmanları bu durumla Angola, Kongo, Eritre, Mozambik, Namibya, Uganda ve Tanzanya'ya uygulanan silah ambargosunun delinmesi arasında da bağlantı bulunduğu bilgisine yer veriyor.

Suriye ile işbirliği iddiası

Raporda ayrıca Suriye'nin Kuzey Kore ile yasaklı kitle imha ve kimyasal silahlar ile balistik füzeler konusunda da işbirliği yaptığı ileri sürülüyor. İsmi açık olarak belirtilmeyen iki ülkenin bu süreci desteklediği kaydediliyor. Şam yönetimi ise söz konusu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Rapora göre Pyongyang yönetiminin döviz kuru üzerindeki başlıca etkisi ise hammadde ihracatıyla gerçekleşiyor. Şubat ayında Çin'in ithalatı durdurmasının ardından, Kuzey Kore'nin hammadde ihracatını Vietnam ve Malezya'ya yönlendirdiği belirtilen raporda Kuzey Kore'nin "yasaklı hammaddeleri ihraç etmek ve yaptırımları atlatmak için, kasıtlı olarak dolaylı yollar aradığı" ifadesine yer veriliyor.

Raporu hazırlayan BM uzmanlarına göre Kuzey Koreli birçok finans kuruluşu da halen yurt dışında temsilcilere sahip. Birçok yabancı banka ise bilerek veya bilmeyerek hizmetlerinin Kuzey Kore tarafından da kullanılmasını sağlıyor. Rapora göre Pyongyang yönetimi ayrıca yurt dışında kendileri, aile fertleri veya paravan şirketler adına açılmış çoklu hesaplar üzerinden "yanıltıcı ticari işlemler" gerçekleştiriyor.

Raporda Kuzey Kore'nin bu sayede "BM'in tarihindeki en kapsamlı yaptırımlara rağmen kitle imha silahları konusunda büyük ilerlemeler kaydettiği" aktarıldı. Pyongyang 2017 yılında aralarında ikisi kıtalararası balistik füze testi de olmak üzere toplam 14 füze testi gerçekleştirdi. Rejim tüm bunların yanı sıra yeraltında bir nükleer test tesisi ve bir uranyum fabrikasının inşa projelerini de destekliyor.

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DW/BW/SSB