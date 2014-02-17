BM: Kuzey Kore rejimi cezalandırılmalı

Kuzey Kore'de işlenen insanlığa karşı suçları bir yıl boyunca araştıran BM heyetinin ülkedeki sistematik hak ihlallerinin cezalandırılması çağrısı yapması bekleniyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin görevlendirdiği uzmanlar heyetinin yakında basılması beklenen araştırmasında Kuzey Koreliler'in 'tarifsiz bir zulme' uğradıkları söyleniyor.

Heyetin, işkence, köleleştirme, cinsel şiddet, ağır siyasi baskı ve diğer suçlara dair kanıtlar dinlediği belirtildi.

Heyetin uluslararası bir mahkeme tarafından bir soruşturma yapılması tavsiye etmesi bekleniyor.

Cenevre'deki BBC Muhabiri Imogen Foulkes raporun Birleşmiş Milletler tarafından basılan en ayrıntılı ve çarpıcı rapor olmasının beklendiğini söylüyor.

Heyete ifade verenler arasında kendi bebeğini boğmaya zorlanan bir anne, doğuştan köleleştirilen ve açlığa mahkûm edilen çocuklar ve yabancı bir pembe dizi izledikleri için işkenceden geçirilen ailelerin anlatımlarının bulunduğu söyleniyor.

Raporun sızan bir bölümünü yayımlayan Associated Press Haber Ajansı'na göre metinde Kuzey Kore rejiminin 'bütün nüfus çapındaki açlığı ve açlıkla bağlantılı ölümleri arttıracak kararları, bu kararların etkilerini tam olarak bilerek aldığı' belirtiliyor.

'Sadakate bağlı ayrım'

Kuzey'den Güney Kore'ye geçmeyi başaranlar yıllardır baskıcı Kim hanedanı yönetiminde yaşadıklarını anlatıyor.

Rejim onbinlerce siyasi mahkûmu kamplarda tutuyor ve nüfus arasında rejime sadakatleri ölçüsünde ayrım yapıyor. Kuzey Kore heyetle işbirliği yapmayı ve tüm hak ihlali ve insanlığa karşı suç iddialarını reddetmişti. Heyet bulgularını gelecek ay resmen İnsan Hakları Konseyine sunacak.