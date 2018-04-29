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BBC Türkçe

BM: Kuzey Kore 2001'den beri en büyük kıtlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Perşembe günü, Kuzey Kore'nin 2001'den beri en ciddi kıtlıkla karşı karşıya olduğunu ve bunun neticesinde halkın büyük kesiminin gıda yoksunluğu çektiğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler (BM) Perşembe günü, Kuzey Kore'nin 2001'den beri en ciddi kıtlıkla karşı karşıya olduğunu ve bunun neticesinde halkın büyük kesiminin gıda yoksunluğu çektiğini açıkladı.

Ülkede tarım yapılan ana bölgelerde Nisan'dan Haziran'a kadar yağışın uzun dönem ortalamasının çok altında olduğu, bunun neticesinde ekim faaliyetlerinin aksadığı ve mahsüllerin zarar gördüğü kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayımladığı rapora göre, gıda eksikliğinin kapatılabilmesi için acilen gıda ithalatına ihtiyaç var.

FAO'nun raporuna göre, 2017'de sezonun ilk mahsül üretimi 450 bin tondan 310 bin tona düşerek bir önceki yıla göre yüzde 30'luk düşüş yaşadı.

Raporda, sezonun ilk mahsüllerinin toplam tarım mahsüllerinin yüzde 10'una denk gelmesine rağmen, Mayıs ve Eylül arasındaki dönemde önemli gıda kaynağı olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki kıtlıktan en çok çocukların ve yaşlıların etkileneceği bildirildi.

FAO son kıtlığın ciddi olduğunu çünkü son yıllarda ülkeye yapılan gıda yardımlarında ciddi azalma görüldüğünü söyledi.

Bunun nedenlerinden birinin nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, kendilerine yapılan bağışlarda da ciddi azalmalar olduğunu kaydetti.

1990'larda yüzbinlerce Kuzey Koreli'nin yaygın bir kıtlık nedeniyle öldüğü sanılıyor.

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