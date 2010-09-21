-BM KURULU İSRAİL VE HAMAS'I ELEŞTİRDİ CENEVRE (A.A) - 21.09.2010 - BM İnsan Hakları Konseyi Kurulu, İsrail ve Hamas'ı, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sırasında savaş suçu işlendiği iddialarıyla ilgili olarak ciddi soruşturmalar yapmamakla eleştirdi. 3 kişilik uzmandan oluşan kurulun bugün açıklanan raporunda, İsrail'in olaylarla ilgili olarak sadece alt rütbeli subayları sorguladığı ve soruşturmanın tarafsızlık standartlarına uymadığı belirtildi. Uzmanlar, Hamas'ın soruşturmasında da Güney Afrikalı yargıç Richard Goldstone'un başkanlık ettiği daha önceki BM kurulunun Filistinli örgütle ilgili iddialarına yönelik ciddi bir çaba gösterilmediğini ifade etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Aralık 2008'de başlayarak Ocak 2009'da sona eren saldırılarında binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.