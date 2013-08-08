T24 LogoT24 Logo
Dünya

'BM Kürtlerin öldürülmesini kınamalı'

Suriye'nin kuzeyinde YGP ile El Nusra arasındaki savaş şiddetlenmeye devam ederkeni Rusya'da BM'ye 'Suriye'de Kürtlere yönelik terör kınanmalı' önerisi geldi.

08 Ağustos 2013 13:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan, Suriye'deki iç savaşla ilgili bir açıklama geldi. Lavrov, "BM, Suriye'de Kürtlerin öldürülmesini kınamalı" dedi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de 400 Kürt vatandaşın El Kaide bağlantılı isyancılar tarafından öldürülmesine ilişkin haberlerden dolayı şaşkınlık yaşadığını söyledi. Terör konusunda çifte standartların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Lavrov, "BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de Kürtlere yönelik terörü ön koşulsuz şekilde kınamalıdır" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

rusyasuriyeel nusrapydypgkürt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24