'BM Kürtlerin öldürülmesini kınamalı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan, Suriye'deki iç savaşla ilgili bir açıklama geldi. Lavrov, "BM, Suriye'de Kürtlerin öldürülmesini kınamalı" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de 400 Kürt vatandaşın El Kaide bağlantılı isyancılar tarafından öldürülmesine ilişkin haberlerden dolayı şaşkınlık yaşadığını söyledi. Terör konusunda çifte standartların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Lavrov, "BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de Kürtlere yönelik terörü ön koşulsuz şekilde kınamalıdır" şeklinde konuştu.