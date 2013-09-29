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Dünya

BM kürsüsünde nefret söylemi: Eşcinsellerin kökünü kazıyacağız

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. Gambiya Devlet Başkanı, eşcinsellerle sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi

29 Eylül 2013 15:26

 

Gambiya Devlet Başkanı Birleşmiş Milletler kürsüsünden eşcinsellerle ilgili tehdite varan sözler etti. Devlet Başkanı Yahya Jammeh, homoseksüellerin insanlık için bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak bu bulaşıcı hastalığı kurutmak için bir Müslüman ve Afrikalı ülke olarak sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Jammeh, eşcinselliği bir hak olarak kabul eden ülkeleri de sert bir dille eleştirerek bazı ülkeler bunu cinsel özgürlük tanımına sokuyor oysa bu tanrıya karşı, kötü ve insanlık dışı bir davranıştan öte bir şey değil sözlerini etti. Uluslar arası haber ajansları, Gambiya Devler Başkanı Yahya Jammeh’in bu sözleri Birleşmiş Milletler’in son Genel Kurulunda başta ABD,Fransa,Arjantin Japonya ve Brezilya’nın eşcinsellere karşı yapılan cinsel ayrımcılığın son verilmesi için yaptığı konuşmaya yönelik bir protesto olduğunu belirttiler.

1994 yılında bir askeri darbe ile işbaşına gelen Yahya Jamah o tarihten bu yana insan hakları kuruluşları tarafından eşcinsellere yapılan şiddet nedeniyle defalarca suç duyurusunda bulunulmuştu. Jamah 2007 tarihinde de AIDS çare bir bitki bulduklarını da duyurarak bu hastalığı tedavi etmek için yakalananlara bu bitkiyi kaynatarak içmelerini tavsiye etmişti.

 

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