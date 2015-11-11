BM Kulisi: Rusya, Suriye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir teklif hazırladı

Birleşmiş Milletler (BM) kulislerindeki bilgiye göre Rusya'nın, Suriye'de 18 aylık bir anayasal reform sürecinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenmesini öngören bir teklif belgesi sızdırıldı.

BBC Türkçe’de yer alan haber göre; sekiz öneriden oluşan taslağı ele geçiren haber ajansları, Rusya'nın öngörülen seçimlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aday olmasını göz ardı etmediğini yazdı. Belgede, "Suriye'de seçimle başa gelecek cumhurbaşkanı, silahlı kuvvetlere başkomutan olacak, özel hizmetler ve dış politikanın kontrolünü elinde bulunduracak" dendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, belgenin Viyana'da Rusya'nın Suriye'ye dair sunacağı teklif taslağı olduğu iddialarını reddetti.

AP'ye konuşan Rusya'nın BM Büyükelçisi Vladimir Safronkov ise belgenin sızmış olmasından duyduğu rahatsızlığı ifade edip "Bu bizim görüşümüz, bizim önerimiz" dedi. Safronkov, "Tabi diğer tarafların da önerilerine açığız. Bu yalnızca Rusların katkısı, tarafların, hükümet ve muhalefetin, nasıl bir arada çalışabileceklerine dair bir siyasi süreç" diye konuştu.

Esad’ın iktidarda kalıp kalmayacağı belirtilmedi

Belgede, önerilen 18 aylık anayasal reform sürecinde oluşturulacak anayasa komisyonuna ise Devlet Başkanı Esad'ın önderlik etmemesi, onun yerine tüm tarafların kabul edeceği bir adayla sürecin idare etmesi gerektiği belirtildi. Fakat süreç boyunca Esad'ın iktidarda kalıp kalmayacağına dair herhangi bir ifade yer almadı. Viyana'da Cumartesi günü düzenlenecek görüşmelere de Suriyeli muhalif grupların katılması gerektiği kaydedildi.

“Muhaliflerden heyet oluşturulsun”

Belgede, BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya da Suriye hükümeti ile 'muhalif gruplardan oluşan birleşik bir heyet' arasında, Cenevre'de 2012 yılında varılan ve Suriye'de geçiş hükümeti oluşturulmasını öngören anlaşma temelinde bir siyasi süreç başlatması çağrısı yapıldı.

Belgede şu ifadeler yer aldı: "(Muhalif gruplar) teröristlerin Suriye'de iktidara gelmesine engel olunması ve Suriye'de egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlık sağlanması, ayrıca devletin laik, demokratik yapısının korunması amacını paylaşmalı."

Batılı bir diplomat, Rusya'nın taslak önerisinin Esad'a karşı çıkan ülkeler tarafından kabul etmesinin zor olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Moskova'nın Viyana'da iki ana meseleye odaklanacağını belirtip "Birincisi, Suriye'de ve bölgede kimin terörist olarak görüleceğinin sistematikleşmesi ve anlaşılması, ikincisi de Suriyeli muhalifler arasından Şam'la müzakereler yürütebileceklerin bir listesinin oluşturulması. Bizim Viyana görüşmelerindeki hazırlıklarımız 30 Ekim'de benimsenen belge temelindedir" diye konuştu.

Belge, BM Güvenlik Konseyi'ne de IŞİD'in 'terör örgütü' listesine alınması çağrısında bulunuyor.