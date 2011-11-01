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Dünya

BM, korsan saldırılarını kınadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

01 Kasım 2011 10:19

-BM, korsan saldırılarını kınadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.11.2011 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Batı Afrika'daki Gine Körfezi'nde deniz korsanlarının saldırılarını kınadı. Güvenlik Konseyi'nin onayladığı kararda, Gine Körfezi'ndeki korsan saldırılarının, uluslararası denizcilik faaliyetlerini, bölgesel güvenlik ve ekonomik kalkınmayı tehdit ettiği vurgulandı.  BM Güvenlik Konseyi, bölge liderlerinin konuyla ilgili bir zirve toplama girişimini memnuniyetle karşılayarak, liderlerin deniz korsanları ve silahlı soygunlarla mücadele için yeni yasal düzenlemeler, istihbarat paylaşımı ve eşgüdümlü operasyonları içeren bölgesel bir mücadele planı oluşturması gerektiğini kaydetti. Gine Körfezi'ndeki korsan saldırılarının bu yıl, küçük çaplı silahlı soygundan, gemi kaçırma ve kargo hırsızlığına vardığı belirtiliyor.

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