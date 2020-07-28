BM: Koronavirüs bağlantılı açlık binlerce çocuğun ölümüne neden oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına bağlı açlığın, salgının ilk yılı boyunca ayda 10 binden fazla çocuğun ölümüne yol açtığını duyurdu.

Covid-19 nedeniyle Burkina Faso gibi hali hazırda açlığın pençesindeki ülkelerde, köylere gıda ve tıbbi yardımın ulaştırılamadığını belirten BM ayrıca, Batı ve Orta Afrika'da en kurak dönemin başladığını dolayısıyla ölümlerin artabileceğini belirtti.

Gıda krizinden en fazla etkilenen ülkelerin Burkina Faso, Çad, Moritanya, Nijer, Mali, Senegal ve Yemen olduğu belirtiliyor.

"Bulaşma korkusu ve kısıtlamaları açlıktan ölümleri artırıyor"

Euronews'in haberine göre, Konuyla ilgili acil eylem çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz günlerde de Yemen'in güneyinde 6 ay içinde gıda güvensizliği yaşayanların sayısının 3,2 milyona yükselebileceği uyarısında bulundu.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korunmaya muhtaç durumda.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de Covid-19 ve çatışmalar nedeniyle Batı ve Orta Afrika'da 15,4 milyon çocuğun gıda sorunu yaşayabileceğini belirtti. Salgında bulaşma korkusu ve alınan önlemler de gıda yetersizliğini körüklüyor.