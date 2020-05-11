BM: Koronavirüs, Afrika'da AIDS'ten ölenlerin sayısının ikiye katlanmasına sebep olabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Covid-19 sebebi ile AIDS hastalığından ölenlerin sayısının Sahraaltı Afrika ülkelerinde ikiye katlanabileceği uyarısını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü ve BM AIDS Programı (UNAIDS), altı ay boyunca bu bölgede yaşayan AIDS hastalarının, koronavirüsten dolayı tedavi için gerekli antiretroviral ilaçlara ulaşmakta sıkıntı yaşaması halinde, bu yıl beklenenden 500 bin fazla ölüm görülebileceğini açıkladı.

2018 yılındaki son verilere göre 470 bin kişi Sahraaltı Afrika'da AIDS'ten hayatını kaybetti. Bölgede 2008 yılında da AIDS sebebiyle 950 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Euronews'un aktardığına göre UNAIDS'in Direktörü Winnie Byanyima, "Covid-19 ile mücadele süreci AIDS'e karşı savaşta elde edilen kazanımları kaybetme riski taşıyor." dedi.

Bu durumun AIDS olan anneden hastalığın çocuğuna geçmesi oranında yakalanan düşüşü olumsuz etkilemesinden de korkuluyor. 2010 ile 2018 tarihleri arasında anneden çocuğa AIDS geçmesi bölgede yüzde 43 azaldı. Ancak Koronavirüs sürecinde tedavilerin aksaması sebebi ile çocuklarda görülen enfeksiyonun Mozambik'te yüzde 37, Malavi ve Zimbabve'de yüzde 78, Uganda'da ise yüzde 104 artmasından endişe ediliyor.

Sahraaltı Afrika'da 25.7 milyon kişi AIDS'e sebep olan HIV virüsünü taşıyor. Bu insanların 16.4'ü antiretroviral tedaviden faydalanıyor.

35 yıl önce ortaya çıkan HIV dünya üzerinde 78 milyon kişiye bulaşırken 35 milyon kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti.