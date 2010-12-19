T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM KORE'DEKİ GERGİNLİĞİ GÖRÜŞÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

19 Aralık 2010 20:47

-BM KORE'DEKİ GERGİNLİĞİ GÖRÜŞÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.12.2010 - BM Güvenlik Konseyi, Kore yarımadasındaki gergin durumu görüşmek üzere Rusya'nın talebiyle toplandı. Konsey, basına kapalı danışma toplantısında, Rusya tarafından Konsey'e sunulan bir açıklama taslağıyla birlikte, yarımadadaki gergin durumu ele alacak. Rusya, Güney Kore'nin topçu manevrasını iptal etmesini istemiş, Konsey'in de bu kapsamda bir açıklama kabul etmesinin Kore yarımadasındaki gerginliği azaltacağını düşündüğünü belirtmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24