-BM KORE'DEKİ GERGİNLİĞİ GÖRÜŞÜYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.12.2010 - BM Güvenlik Konseyi, Kore yarımadasındaki gergin durumu görüşmek üzere Rusya'nın talebiyle toplandı. Konsey, basına kapalı danışma toplantısında, Rusya tarafından Konsey'e sunulan bir açıklama taslağıyla birlikte, yarımadadaki gergin durumu ele alacak. Rusya, Güney Kore'nin topçu manevrasını iptal etmesini istemiş, Konsey'in de bu kapsamda bir açıklama kabul etmesinin Kore yarımadasındaki gerginliği azaltacağını düşündüğünü belirtmişti.