BM konvoyuna saldırı



Başkent Mogadişu'nun yoğun güvenlik önlemleri ile korunan uluslararası havalimanında meydana gelen olayda bir intihar saldırganı, konvoyun yakınında üzerindeki bombayı patlattı.

Polis memuru Muhammed Liban, "Saldırgan kullandığı arabayı, güvenlik aracı ile BM'nin zırhlı aracı arasına sürüp, bombayı patlattı” açıklamasını yaptı. Olay sonrası Afrika Birliği birlikleri ve Somali güvenlik güçleri havaalanına giden tüm yolları kapadı.

Eylemi radikal İslamcı terör örgütü El Şebab üstlendi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Aden Adde Havaalanı‘ndaki saldırıda ölenlerden ikisinin güvenlik görevlisi, birinin ise polis olduğu kaydedildi.

El Şebab Örgütü uzun bir süredir ülkede terör eylemleri düzenliyor.