BM Konseyi'nde yalvardı: Ülkemi kurtarın



T24- Libya lideri Muammer Kaddafi, en büyük destekçilerinden birini daha kaybetti. Kaddafi'nin çocukluk arkadaşı olan Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Muhammed Şalgam, BM Güvenlik Konseyi'ni Libya'daki vahşeti durdurması için göreve çağırdı. Şalgam ayrıca, "Buradan Kaddafi kardeşime sesleniyorum: Libyalıları rahat bırak" dedi.











BM Güvenlik Konseyi'nin dünkü oturumu dramatik anlara sahne oldu. Oturumda söz alan Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Şalgam, çocukluk arkadaşı olan Kaddafi'nin askerlerinin, halka karşı ateş açtığına yönelik haberlere ilk başta “inanamadığını”, ancak daha sonra durumun vahametinin farkına vardığını söyledi.

Olayların başından bu yana 42 yıldır iktidarda olan Libya liderine karşı net bir tavır almaktan kaçınan Şalgam, Kaddafi'nin protestocuların bastırılması için güç kullanılması yönünde çağrı yapmasının ardından artık kendisinin de Kaddafi rejimine karşı yaptırım getirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Libya'nın eski dışişleri bakanlarından olan Şalgam, BM Güvenlik Konseyi üyelerine hitap ederek, "Lütfen ülkemi kurtarın. Dökülen kanı durdurun. Masum insanların öldürülmesine izin vermeyin" dedi.

Şalgam sözlerini tamamladığında yardımcısı İbrahim Dabaşi gözyaşları içerisinde kendisini kucakladı, ardından da BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve birçok ülkenin büyükelçisi Şalgam'ın çevresini kuşatarak elini sıktı.

Kaddafi'ye karşı ilk isyan bayrağını çeken ve onu yönetimden çekilmeye davet eden Libyalı diplomat Dabaşi de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaddafi'yi “deli” olarak nitelendirerek “Ya öldürülene, ya da intihar edene kadar görevde kalır, kimseye teslim olmaz” diye konuştu.



Yaptırım kararı bugün çıkabilir





BM Genel Sekreteri Ban ise oturumdaki konuşmasında, Libya'da 10 gündür süren olaylarda 1000'den fazla insanın hayatını kaybettiği yönünde tahminler yapıldığını ve vurulmaktan korkan insanların evlerinden çıkamadığını ifade etti. Ban, "Bu şartlar altında zaman kaybı insan kaybı demektir" diye konuştu.

Ban'ın, Libya'ya yönelik planlanan yaptırım paketi konusunda acele edilmesi çağrısında bulunmasının ardından harekete geçen BM Güvenlik Konseyi, bugün toplanarak Kaddafi'ye karşı yaptırım seçeneklerini ele almaya karar verdi.

Konsey'in dönem başkanı Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Maria Luiza Ribeiro Viotti, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırım içeren bir karar tasarısının bugün içinde kabul edilme ihtimali olduğunu söyledi.

Konsey'in daimi üyeleri İngiltere, Fransa, ABD ve geçici üye Almanya tarafından hazırlanan karar tasarısı taslağı Konsey üyelerine dağıtıldı. Taslak metinde, Libya hükümetine karşı silah ambargosu getirilmesi, Kaddafi'nin banka hesaplarının dondurulması, Kaddafi, ailesi ve yönetimdeki yetkililere karşı seyahat yasağı uygulanması gibi yaptırımlar bulunuyor. Libya'da son dönemde sivil halka karşı girişilen şiddetin ve saldırıların derhal sona ermesi istenen tasarıda, bu saldırıların insanlık suçu olabileceği belirtilerek bu konuda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soruşturma açması da isteniyor.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gerard Araud gazetecilere yaptığı açıklamada, Konsey üyeleri arasında, Kaddafi rejimine karşı seyahat yasağı uygulanması, banka hesaplarının dondurulması ve silah ambargosu getirilmesine yönelik yaptırımlar konusunda genel bir mutabakat olduğunu, bugün yaptırım içeren tasarının geç saatlerde de olsa oylamaya sunulabileceğini söyledi.

Ancak BM kulislerinde Rusya ve Çin'in yaptırımlara yönelik tutumlarının henüz çok net olmadığı belirtiliyor. kaldım. Saraylarında da yaşadım. Halk dışarıda açlık çekerken biz sefa içindeydik. Ailece delilerdi.”