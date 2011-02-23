BM Konseyi Libya'yı kınadı

T24- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, göstericilere karşı paralı asker kullanılan Libya'da sivillere karşı güç kullanılmasını kınadı.

Konseyden yapılan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların sorumlularından da hesap sorulması çağrısında bulunuldu.

Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin tümünün destek verdiği açıklamada, Libya'daki gelişmelerin 'büyük kaygıyla' izlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkede şiddetin derhal son bulması ve Libya halkının meşru taleplerine yanıt verilmesi istendi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, olağanüstü bir oturumda toplanarak Libya'daki gelişmeleri ele almıştı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı İbrahim Dabbaşi, göstericilere yönelik hava saldırılarının önlenmesi için başkent Trablus'un uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istemişti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi de açıklamaya destek verdi





Ancak bu talep Konsey'de rağbet görmedi.

İbrahim Dabbaşi, Güvenlik Konseyi'ne harekete geçtiği için teşekkür etti ancak Libya rejmine yeterince güçlü bir mesaj verilmediğini söyledi.

Dabbaşi, hükümet güçlerinin, Libya'nın batısında sivillere saldırdığını belirtti.

Libya'nın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi Abdurrahman Muhammed Şalgam, yardımcısının açıklamalarına katılmadığını söyledi.

Abdurrahman Muhammed Şalgam, göstericilere karşı savaş uçaklarının kullanıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Daha önce Libya'nın ABD Büyükelçisi, lideri Muammer Kaddafi'ye görevden ayrılma çağrısı yapmış, Hindistan ve Bangladeş büyükelçileri de görevlerinden istifa etmişlerdi.



Arap Birliği de kınadı





Öte yandan Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği de Libya'da göstericilere karşı suç işlendiğini belirterek yapılan müdahaleyi kınadı.

Arap temsilciler ülkenin Birlik nezdindeki heyetinin oturumlara katılma hakkını askıya aldı.

Ancak karar, Libya'nın üyeliğinin askıya alınması anlamına gelmiyor.



Peru diplomatik ilişkileri askıya aldı





Bu arada Peru, sivillere karşı güç kullanılması nedeniyle Libya'yla diplomatik ilişkileri askıya aldı.

Böylece Peru, Libya'da hükümet karşıtı protesto gösterilerinin başladığı geçen haftadan bu yana, böylesi bir karar alan ilk ülke oldu.

Peru Dışişleri Bakanı Jose Antonio Garcia Belaunde, diğer Latin Amerika ülkelerinin de kendilerini izlemelerini umduğunu söyledi.

Libya'nın bölgedeki geleneksel müttefikleri Küba ve Venezuela ise emperyalist devletlerin Libya'nın içişlerine müdahalede bulunmaya son vermelerini istedi.

Eski Küba lideri Fidel Castro, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Libya'nın işgal edilmesi çağrısı yapmaya hazırlanmakla suçladı.



Kaddafi: 'Farelere' saldırın





Libya lideri Muammer Kaddafi daha önce destekçilerine, kendi deyimiyle, iktidarına karşı gösteri düzenleyen 'farelere' saldırma çağrısında bulunmuştu.

Kaddafi, Libya'ya karşı silahlanan herkesin idam edileceğini, kanının son damlasına kadar savaşacağını söylemişti.

İstifa eden üst düzey Libyalı yetkililere katılan İçişleri Bakanı Abdül Fatah Yunus orduya, Albay Kaddafi'ye karşı isyana katılmaları çağrısı yapmıştı.

Libya Meclis Başkanı Muhammed Ebu El Kasım El Zadi ise Devlet Televizyonu'ndan naklen yayımlanan basın toplantısında, ülkede meydana gelen olaylarla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

El Zadi ayrıca hükümetin kalıcı bir anayasa ile medya yasası dahil bazı yeni yasalar üzerinde çalıştığını söyledi.