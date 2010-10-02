BM: Kongo'daki cinayetler soykırım olabilir

T24 - Birleşmiş Milletler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 1993 ile 2003 yılları arasında gerçekleştirilen cinayetleri ele alan raporunu yayımladı.





Kagame rapora tepki gösterdi



Raporda, Hutulara yönelik saldırılara Ruanda güçlerinin karıştığı ve bu bilgilerin mahkemede doğrulanması halinde, "soykırım" olarak tanımlanabileceği yazıyor.



MB Raporunda savaş sırasında onbinlerce kişinin kasıtsız öldürülmediği; bunun sistematik, yaygın ve önceden planlanmış olduğu ifadesine yer veriliyor.



Raporda belirtilen tarihlerde, 600'den fazla vaka aktarılıyor.



BM Raporu ayrıca Kongo hükümetine suç işleyenleri yargılaması ve hayatta kalanlara yardımcı olmasını tavsiye ediyor.



Ruanda, söz konusu raporu, "tarihe bir hakaret" diye nitelemişti.



Bu suçlamalar, ilk kez bir ay önce sızdırıldığında Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin sert tepkisine yol açmıştı.



1995'te isyancı komutanlardan olan Kagame, Ruanda’da etnik Tutsilere yönelik soykırımın sona erdirilmesinde rol oynamıştı.



BBC muhabiri Mark Doyle'un aktardığına göre Kagame, BM ile tüm işbirliğini kesme tehdidinde bulundu.



Paul Kagame, 1994'de Tutsilerin soykırımını sona erdirmesinden bu yana, Afrika'nın en etkin liderlerinden biri.



Kagame, Batılı ülkeleri 1994'teki soykırımı durdurmak için gerekeni yapmamakla suçlamıştı.



Ancak, Kagame, tartışmalı bir isim. Ruanda'daki bağımsız gözlemciler, Kagame'nin son seçimleri "demokratik olmayan yollardan kazandığını" iddia ediyorlar.



Mark Doyle'a göre "Kagame muhalifleri de, BM'nin Hutulara yönelik yeni soykırım iddialarını benimseyip değerlendirebilir, ancak Paul Kagame'nin ülkedeki iktidarının da hayli sağlam olduğu bir gerçek."





