BM: Kobanê Srebrenitsa'ya benzeyebilir

Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile Kürt güçler arasında çatışmaların sürdüğü Kobanê’de çoğu yaşlı olmak üzere yaklaşık 700 kişinin bulunduğunu söyledi.

De Mistura ayrıca Türkiye'ye, IŞİD'e karşı kenti korumak isteyen gönüllülerin Suriye'ye geçişine izin vermesini istedi.

BBC'ye konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ise 'Kobanê’de sivil olmadığını, sivillerin Türkiye'ye geldiğini, ortada bir trajedi bulunmadığını, iki terörist örgütün savaştığını' söyledi.

Kobani'deki bazı yönetim merkezlerinin IŞİD'in eline geçtiğine dair haberler geliyor.

Ancak BBC Türkçe'ye konuşan PYD (Demokratik Birlik Partisi) Eş Başkanı Asya Abdullah, kentin denetiminin YPG'nin elinde olduğunu söyledi.

Abdullah "IŞİD Rakka, Telabiyad Mınbıc ve Ceraplus'tan getirdiği çok ağır silahlarla Kobanê’ye saldırıyor. Şiddetli çatışmalar devam ediyor. IŞİD'in Kobanê’de 3 mahalleye girdi" dedi.

Yaklaşık üç haftadır Kobanê’de IŞİD ve Kürt güçler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Asya Abdullah, 'acil olarak Türkiye'den yardım koridorunun açılmasını ve koalisyon güçlerinden de daha sert müdahale istediklerini' söyledi.

Türkiye'ye çağrı

BM Özel Temsilcisi De Mistura, yüzlerce kişinin hala kentin içinde olduğunu, 10 bin ila 13 bin arasındaki kişinin de yakınlarda olduğunu belirtti.

BM temsilcisi, kentin IŞİD'in eline geçmesi durumunda sivillerin büyük bir ihtimalle katliama uğrayacaklarını söyledi ve yaşanabileceklerle ilgili Srebrenitsa benzetmesi yaptı.

1995 yılında, Bosna savaşı sırasında, BM barış gücünün müdahalede başarısız olması üzerine aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce Müslüman erkek Sırp güçler tarafında öldürülmüştü.

De Mistura dünyanın bir daha böyle bir şeyin yaşanmasına asla izin veremeyeceğini söyledi.

De Mistura, "Türk makamlarına en azından nefs-i müdafaa operasyonu için gönüllülerin ve malzemelerinin girişine izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

BM yetkilisi ayrıca Türkiye'yi, Kobanê’de IŞİD hedeflerine yönelik ABD öncülüğündeki hava saldırılarına 'kendi topraklarından her türlü araç üzerinden' desteklemeye çağırdı.

Günün erken saatlerinde İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi IŞİD'in Kobani'deki önemli askeri ve sivil idari merkezlerini ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gözlemevi'nden Abdel Rahman AFP'ye "IŞİD şu an kentin yüzde 40'ını kontrol ediyor" demişti.

BBC Türkçe'nin ulaştığı Kobani'deki bazı kaynaklar önemli merkezlerin IŞİD'in eline geçtiği bilgisini teyit etmedi.

Aktay: Kobanê’de gerçek bir trajedi yok, iki terörist örgüt savaşıyor

Yasin Aktay, "Kobanê’de gerçek bir trajedi yok" diyerek, şu anda Kobanê’de "iki terörist örgütün" savaştığını söyledi.

BBC'den Mark Lowen'ın sorularını yanıtlayan Aktay "Kobanê’de ne oluyor ki? Tüm siviller hali hazırda Türkiye'de. Türkiye tüm sivilleri kurtardı. Şu anda Kobanê’de iki terörist örgüt arasında savaş var. Türkiye'de ya da başka yerdeki bazı PKK'lıların feryat ettiği gibi Kobani'de bir trajedi yok. Asıl trajedi Suriye'de" dedi.

Aktay, Kobanê’de şimdiye kadar 1000 kişinin öldüğünü ancak Suriye'de 300 bin kişinin öldüğünü söyledi.

"Türkiye'den beklenen gerçekten hayret verici" diyen Aktay, "IŞİD bölgedeki tek tehdit değil" diye konuştu.

Aktay, Türkiye'nin asıl düşmanının IŞİD mi PKK mı olduğu sorusuna "Terörizmler arasında ayrım yapmıyoruz" diyerek yanıt verdi.

Aktay Türkiye'nin iki terörist örgüt arasında birini diğerine tercih etmeyeceğini söyledi.

Yeni hava saldırıları

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (Centcom) son iki gündeki hava saldırılarıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Perşembe ve Cuma günü ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı uçakların Perşembe ve Cuma günü Kobanê’nin güneydoğusunda ve Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor'da yeni hava saldırıları yaptığı ve IŞİD hedeflerini bombaladığını açıklandı.

Kobani'deki kaynaklar BBC'ye, gün içinde kentin batısında bir buçuk saat içinde dört hava saldırısının gerçekleştiğini söyledi.

Genelkurmay: Sınırda askere ateş açıldı

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, dün Kobanê’ye IŞİD tarafından yapılan saldırıları protesto etmek isteyen 4 bin - 5 bin kişilik bir grubun mayınlı sahaya girdiğini, bu sırada sınırın Suriye tarafından bölgeye yaklaşan başka bir grubun askerlere ateş açtığını açıkladı.

Açıklamada askerlerin karşılık vererek grubun hududa yaklaşmasını engellediği belirtildi.

Olayda, Türkiye tarafındaki gruptan biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirildi.