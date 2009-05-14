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BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Downer Ankara'ya geliyor

14 Mayıs 2009 14:54

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Alexander Downer, gelecek hafta Ankara ve Atina'da temaslarda bulunacak.

Edinilen bilgiye göre, Downer'ın 18 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi öngörülüyor.

Downer, Ankara'daki temaslarının ardından Atina'ya giderek, 19 Mayıs Salı günü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek.

BM yetkilisi, Ankara ve Atina ziyaretlerini, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında devam eden doğrudan müzakerelerin ikinci turunun başlaması öncesinde yapacak.

Alexander Downer, geçen ay sonunda New York'a giderek, BM Güvenlik Konseyini adada süren müzakere süreciyle ilgili bilgilendirmişti.

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