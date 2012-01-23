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Dünya

BM: Kıbrıs bizi çok yordu

ABD'de gerçekleşecek üçlü Kıbrıs zirvesi başlıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un, “Bu işten çok yorulduk” mesajı vereceği belirtildi.

23 Ocak 2012 02:00

T24 - ABD'de gerçekleşecek üçlü Kıbrıs zirvesi başlıyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile yapacağı 5. üçlü görüşmede taraflara çözüm için baskı yapacağı ve “Bu işten çok yorulduk” mesajı vereceği belirtildi.
 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile yapacağı 5. üçlü görüşme bugün New York'un Manhasset bölgesinde bulunan Greentree çiftliğinde başlıyor. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın da Greentree'ye geldiği öğrenildi.



'Bu işten çok sıkıldık'


Görüşme öncesinde diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri taraflara, "Bu işten gerçekten çok sıkıldık" mesajı verecek. BM Genel Sekreterleri'nin  görüşmeler sırasında Kıbrıslı liderlere baskıyı artırması  da bekleniyor.



'Bu fırsatı değerlendirin'


ABD ve AB’den de Kıbrıslı liderlerlere, “bu fırsatı değerlendirin” mesajı geldiği öğrenildi. Basına kapalı yapılacak görüşmelerin ilk gününün sonunda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer'ın basına bilgi vermesi, iki günlük görüşmelerin ardından 25 Ocak Çarşamba günü ise BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un görüşmenin sonucuna ilişkin BM genel merkezinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.


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